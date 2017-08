Juana Viale realizó una dura crítica al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y lo llamó "ciego, sordo e ignorante de la realidad" desde su cuenta de Twitter. realizó una dura crítica al ministro de Energía,y lo llamó "ciego, sordo e ignorante de la realidad" desde su cuenta de





De esta manera, la actriz se sumó a una campaña de la Fundación Vida Silvestre que proponía: "Termina la #AudienciaPublica y el ministro Aranguren dice que 'las represas son energía renovable'. Y eso que escuchó todas las opiniones".

Embed Un ciego, sordo. Un ignorante de la realidad. Y es ministro. https://t.co/bAmQSpdrSP — Juana Viale (@ViaJuani) 21 de julio de 2017







Mirtha Legrand había disparado contra el presidente Mauricio Macri por la suba de precios y la inseguridad durante una entrevista con el programa Desayuno Americano. Según Viale, Macri se encontraba "en un momento dificilísimo de gestión, muy complicado" y consideró que la situación está "todo desbaratado".





"Todavía no han encajado en lo que quieren hacer, están parchando ciertos agujeros. Está buenísimo aceptar errores (pero) gobernar un país no es para estar probando. Hay que saber y no podés estar en (estado de) experimentación", afirmó.