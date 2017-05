Juan "Pico" Mónaco: "Los hijos de Caro ya son parte de mi vida"

Sin lugar a dudas, Pico Mónaco está ingresando a una nueva etapa de su vida. Ya en convivencia con Pampita, el pasado lunes, el hombre emitió un comunicado desde Twitter dando la noticia de su alejamiento definitivo del Tenis.

"Orgullo por haber afrontado muchísimos desafíos durante estos años. Tristeza porque voy a extrañar estar en las canchas de tenis", expresó el tandilense.

En diálogo con Hola!, Pico habló de sus planes a futuro y de su relación con la modelo y sus hijos.

"Me venía preparando desde hace tiempo. Ya desde el final de la temporada pasada tenía algunos dolores vinculados a la operación de mi muñeca y me costaba competir al mejor nivel. Y si bien disfrutaba mucho de lo que hacía, cada vez se me hacía más difícil ser disciplinado en la parte física", arrancó a contar.

"No me veo relajado en un año sabático. Mi cabeza está preparada para la acción. Soy testarudo y cuando me propongo algo, no paro hasta lograrlo". Y agregó: "Me diversifiqué en emprendimientos que me gustan, como la cerveza artesanal. Puse un bar-restaurante con unos socios en Mar del Plata e invertí en campos yerbateros en Corrientes. Descubrí que hay vida después del circuito".

Luego sobre su relación con Pampita: "Me siento cómodo con Caro, estoy viviendo de verdad un noviazgo. Vino a Tandil varias veces y mi familia y mis amigos la quieren un montón porque me ven feliz. Siempre fui bajo perfil, pero entiendo que mi relación con Carolina genera interés y cuando salgo de casa y tengo una cámara, contesto las preguntas porque soy educado".

"Me encantaría ser papá, pero siento que todo llega cuando tiene que llegar. Recién ahora estamos conviviendo con Caro y disfrutamos mucho de este momento, de la pareja, de querernos. Me gustan los chicos, tengo sobrinos, soy padrino de los hijos de mis amigos. Los quiero a los hijos de Caro, ya son parte de mi vida", concluyó.