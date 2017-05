Juan Guilera sobre su foto hot: "No estaba teniendo sexo y jamás me sacaría en un momento así"

Juan Manuel Guilera sorprendió a sus seguidores al publicar una sugerente foto donde se lo ve supuestamente junto a una señorita en una situación íntima.

El sensual actor de 31 años publicó una foto hot que le tomó y en la que se dijo que estaría teniendo relaciones.

"Fue la suma de factores", escribió el ex actor de Los ricos no piden permiso junto a la imagen que supone un momento sexual.

Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Guilera se tomó con humor la repercusión que tuvo el posteo y aclaró: "No pensé que iba a pasar esto. No estaba teniendo sexo y me dio risa que pongan eso".

Y agregó: "No me sacaría fotos en un momento así. Solo me pareció una buena foto que me saco ella mientras hablábamos. No creo que suba más foto de este estilo (risas)".

Por el momento, Juan Manuel se encuentra trabajando en la obra teatral "La madre que los pario", que se está presentando en el teatro Metropolitan junto a Federico Barón, Lucas Merayo, Juan Paya, Agustín Sierra y Andrés Rovetto.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Embed Fue la suma de factores Una publicación compartida de Juan Guilera (@guilera_juan) el 28 de Abr de 2017 a la(s) 12:43 PDT