Juan Cruz Sanz tras su cruce con el abogado de BazÃ¡n: "Tuvo una actitud muy patotera"

Lucio de la Rosa, abogado de Marcos Bazán, uno de los dos detenidos y sospechoso en el crimen de Anahí Benítez, pidió que la producción del programa que conduce Fabián Doman por El Trece, "Nosotros a la mañana", le brinde un espacio para explicar algunas cuestiones vinculadas al delito que se le imputó a su defendido.

El episodio sucedió ayer cuando el programa se emitía por la pantalla del solcito y la idea principal de representante lega fue exponer lo que el juez le dijo en relación a Marcos Bazán. (VER NOTA)

En diálogo con PrimiciasYa.com, Juan Cruz Sanz se refirió al cruce que tuvo con De la Rosa: "Es un abogado sin ningún tipo de prestigio, es un abogado que fue denunciado por el Juez Vitale por la causa de La Salada por mentir y por aparecer, no él, sino por ser mencionado en escuchas de Castillo de las cuales decían que había que llamarlo a él para arreglar con otro Juez. El ayer en mi cruce lo negó, él dice se presentó pero en realidad tuvo un pedido de captura. Es un abogado que está vinculado al referente del Movimiento de Evita de Lomas de Zamora que son quienes lo financian. El agarra la causa de Anahí para despegarse de la causa de La Salada que lo tiene complicado. El defiende la barra de Los Andes, defiende a gente pesada en serio y es un abogado saca preso y para eso lo contratan", remarcó el periodista.

Y agregó: "Él dice que eso lo desprestigia pero para eso lo contratan. Él se enojó por eso y busco ese contrapunto conmigo. Tuvo una actitud muy patotera, se creyó que le iba a tener miedo y la verdad que me importa poco, si tiene algo que decir que venga y lo aclare. A veces la realidad duele, pero es un abogado que miente y que de hecho hoy quedó comprobado en el expediente que miente, él dice de pruebas que no existen y en el expediente están".

Por último, Sanz indicó: "Él dice que yo le falte el respeto, pero no fue así porque lo dejé hablar. De hecho quedo comprobado en el video que se grabó en el corte. Yo mantengo mi posición de acuerdo a las fuentes que manejo. La familia de Anahí vino agradecerme por exponer y mostrar quién era este abogado. Y la verdad yo no tendría que darle explicaciones, pero es un abogado chicanero y a mí me da asco estar defendiendo de manera tan vehemente a alguien acusado de matar a una nena. Así que eso habla más mal de él que de mí".

Embed