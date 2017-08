Juan Cruz Sanz tras el cruce con Evelyn von Brocke: "Me cayó mal lo que dijo, no estoy en un buen momento"

"Nosotros a la mañana" (El Trece) cuando Evelyn von Brocke se cruzó con Juan Cruz Sanz por un comentario realizado por la panelista que no le gustó a Sanz debido a la difícil situación sentimental que le toca vivir. Un tenso momento al aire se vivió este viernes encuandose cruzó conpor un comentario realizado por la panelista que no le gustó a Sanz debido a la difícil situación sentimental que le toca vivir.





PrimiciasYa.com habló primero con Evelyn y describió: "Estábamos hablando de Lavezzi y Screpante, si estaba bueno que una tercera en discordia le mande los chats de su marido a una mujer casada. Yo dije que las mujeres nos tenemos que unir, que si el tipo está haciendo una traición no hay que castigar a quien da el alerta, sino resolver dentro de tu pareja".





"La producción me pide a través de la cucaracha que participen más los varones. En vez de preguntarle a Fabián o a Tomás Dente, se me ocurrió preguntarle a Juan Cruz, cómo lo veía él. Me contestó pensando que le hablaba de algo personal. Usó un tono diferente al que estábamos tratando", agregó la rubia y expareja de Doman, conductor del ciclo.





Siguió: "Me sorprendí, no entendí que hubiera alguna cuestión en la vida personal de Juan Cruz. Tampoco lo estaba personalizando, eran preguntas como uno puede hacer al aire. Tengo la mejor con él, nos llevamos bien, compartimos trabajo hace mucho. Nunca tuvimos un cortocircuito al aire".





Para completar, relató: "Le escribí para consultarle si estaba bien o por qué se puso así y me dijo que pensó que yo le estaba haciendo un chiste de un tema personal. Me pidió disculpas".





Luego, este portal también se comunicó con Sanz, quien indicó: "Me cayó mal lo que dijo. No es un buen momento. Yo no hablo de la vida privada de las personas más que un comentario de buena leche o divertido, sin joder a nadie. Lo que pasa en mi vida es algo nuestro y nos duele a los dos. Sentí que Evelyn lo estaba haciendo apropósito y me enojé mucho, porque yo no jodo a nadie. Y naturalmente si me molestan a mí, no es solo a mí, también es a la otra persona y no quiero que la involucren".





"Después ella me explicó que no sabía nada, entendí que era porque los varones estábamos callados y todo bien, quedó ahí", añadió Juan Cruz, quien de esta manera dio por finalizado el tema.