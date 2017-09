Juan Acosta: "Más que soberbio, el Loco Gatti me parece que tiene bastante ego"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Pelé el más grande de todos, cuando se habla de fútbol a Pelé hay que separarlo", manifestó El Loco Gatti, ex arquero de Boca Juniors, el domingo en la mesa de Juan Acosta, presente en la mesa, quien sostuvo: "Maradona es el más grande". , manifestóex arquero deel domingo en la mesa de Mirtha Legrand . Esto motivó un contrapunto con, presente en la mesa, quien sostuvo:





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Acosta quien explicó cómo vivió ese momento en tevé.

"En el fútbol no hay enojos, hay pasiones. Él dijo que es fanático del Real Madrid y decía que no existía el Barcelona. Es como que un hincha de River diga que no existe Boca. El tipo es muy fuerte en ese aspecto de decir las cosas", destacó el actor.



"No fue una pelea, fue una discusión futbolera subida de tono. Le da picantes y gusto al fútbol esto. Gatti cree que sólo existe el Real Madrid y son como los kirncheristas cree que solo existe Cristina. La pasamos bien, fue una linda mesa".





"¿Qué tiene que ver? Yo vi jugar a Mardona también. Es una buena chicana para denostar a alguien. ¿Un periodista que habla sobre la guerra de Vietnam tiene que haber estado en la guerra para hablar de eso? Soy futbolero y cómo no voy a hablar de fútbol. Jugué a la pelota y sé de fútbol, esa es la realidad", añadió.





"Me puse un poco en el rol de discutir. Igual quiero decir que admiro al Loco Gatti, para mí él y Carrizo (Amadeo) revolucionaron el arco. Me pareció que tiene bastante ego más que soberbio", finalizó.