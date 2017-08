Juan Acosta después de discutir con Rafael Juli: "Esto lo ayuda a él a tener sus seguidores"

Este medio pudo dialogar primero con el cronista y periodista para que amplíe lo que sucedió al aire: " En contrapartida con lo que dice Leuco y Andahazi de que los psicoanalistas convencen a los pacientes para que sean K, mi analista no es que trate de desideologizarme pero me pide que no me exponga tanto. Es un tema porque cuando escucho algo con lo que no estoy de acuerdo, me suelo indignar y reacciono de forma vehemente y eso no es bueno para transmitir el mensaje. Si lo decís tranquilo la gente te escucha, si estás irritado, ofuscado, llamás la atención y te perdés el contenido".

En tanto, PrimiciasYa.com fue en busca de la palabra de Juan Acosta quien dio sus sensaciones luego del móvil para el ciclo de AméricaTV.

"Hay un tema: que si vos sos notero tenés que hacer la nota, creí que iba a habar con Denise y Pía. Es como que el técnico se meta a jugar el partido. Él como notero tuvo que haber tenido el micrófono y hacer alguna pregunta y no discutir conmigo. Además sobre cosas que no son verdad, se da mucha información que es mentira", explicó Acosta.





"Lo viví sorprendido desde ese punto de vista: la gente tiene necesidad de ser famosa y si discutís con el otro todo va a estar mejor. Terminamos halando de Macri cuando el tema era Casero y Capusotto. La realidad es que yo soy macrista, pero para mí era mas interesante cómo piensa Casero y Capusotto, alguien que tiene un relato instalado. Y Juli me decía lo de ustedes también es relato y yo sostengo que no, no es relato", añadió.





"Yo no voy a decir que Macri mata pollitos o que Cristina es asesina porque digan eso. Yo averiguo. Todo el mundo tiene que opinar o ponerse de un lado o del otro. Yo soy un artista y soy respetuoso", sentenció sobre la discusión con Juli.