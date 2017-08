Josefina Pouso: "Morena fue muy protagonista del festejo de su hermana"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Josefina Pouso habló hace unos días en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su acompañamiento e inclusión en la lista provincial del partido de Fernando "Pino" Solanas.





"Ahora que soy más grande me quise involucrar un poco más y acompañar a Pino", explicó la ex panelista de tevé.





Lo cierto es que el sábado por la tarde, en Benavídez, tuvo lugar el baby shower de Helena, la segunda hija de Pouso.





En diálogo con este medio contó cómo vivió esa jornada: "Fue muy lindo. Súper íntimo, con mis amigas y mi marido que llegó un poquito más tarde. En realidad era de mujeres. Cuando estás embarazada por segunda vez, al segundo no le haces nada. Las mujeres somos muy complicadas con eso y no quería que el día de mañana mi hija me diga que no le hice nada. ¿Por qué a Morena sí y a mí no? La verdad que estuvo muy bueno".





"Lo que más me gustó fue que para Morena fue súper emotivo. Esto es como más divertido que un baby shower clásico y lo que se hizo fue incluir a Morena dentro del festejo y hacerle un agasajo porque va a ser la hermana mayor de Helena. Ella estaba más excitada que todos, fue como muy protagonista del festejo de su hermana", cerró Josefina.





FOTOS: SANGUINO DEVESA FOTOGRAFIA.





