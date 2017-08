Josefina Pouso, mamá por segunda vez: "Helena es un amor, es todo sonrisa"

Josefina Pouso disfruta de un momento de extrema felicidad por el nacimiento de Helena, su segunda hija junto a su marido Diego.

La ex columnista dio a conocer la noticia durante el último fin de semana en Instagram con una foto del piecito de la bebé recién nacida.

"¡Helena! ¡Llegaste amor mío para multiplicar mi amor! ¡Te amamos! #baby #nacimiento #helena", comentó.

"¡Helena! ¡Llegaste amor mío para multiplicar mi amor! ¡Te amamos! #baby #nacimiento #helena"





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, contó: "Helena es un amor, es todo sonrisa. Es tan chiquita pero ya sonríe. Es muy tranquila, duerme, hace sus necesidades, come y duerme... Así pasamos todo el día en ese estado. Esperemos que le dure bastante. No es una nena llorona ni nada, nos acostumbramos a que los bebés sean así, pero recién sale de la panza seguro después va adquiriendo su personalidad".

Con respecto a cómo reaccionó Morena, la hermanita, señaló: "Está muy ansiosa con la llegada de Helena y cuando la conoció demostró todo su amor con una intensidad... La llegada a casa fue muy intensa. More no quiso ir al colegio ese día, ella se había ido a la casa de la abuela a dormir, pero no quería dormir y se iba a poner a ver todos sus dibujitos en la Tablet hasta que se hiciera de día, eso le dijo a mi mamá. Finalmente se terminó durmiendo a las cuatro de la mañana. Y cuando llegamos el lunes estaba dormida. Y ahora todo el tiempo quiere tocarla, tenerla en sus brazos... Y más cuando le estoy dando la teta. Es el momento justo donde expresa todo su amor. Pero lo vamos manejando bien y ayer estuvo mucho más tranquila. Estamos muy felices".

