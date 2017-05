José Ottavis: "El Bailando es un espacio para poder decirle a la gente que puede contar conmigo"

A fines de mayo regresa Marcelo Tinelli con ShowMatch a la pantalla del Trece y de a poco, se van conociendo los nombres de quienes competirán en "Bailando 2017".

La nueva y sorprendente incorporación es el diputado bonaerense José Ottavis. Quien confirmó que el ex novio de Vicky Xipolitakis participará en el concurso de danza fue Ángel De Brito en la jornada del miércoles.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Ottavis contó cuáles son sus sensaciones por participar en el Bailando: "La propuesta me parece interesante, es un gran desafío, pero sobre todo se que estar ahí, en uno de los programas más vistos de la Argentina, va a ser un canal para que puedan conocerme cómo soy y también poder estar mucho más cerca de la gente. Van a saber cómo soy yo naturalmente, cuáles son mis proyectos y qué iniciativas vengo proponiendo en este tiempo que vivimos".

Y agregó: "Es una gran prueba para mí, lo charlé mucho con mi hijo. El bailando es un espacio donde puedo decirle a la gente que puede contar conmigo. Desde ya que no voy a competir, no soy un bailarín, pero hace tiempo vengo diciendo que es mi pasatiempo es bailar, cantar, así como para otros su pasatiempo es jugar al futbol, nadar, hacer deportes, leer, mirar series, etc. No hay que tener miedo de decir que a uno le gusta bailar o cantar, o hacer teatro. La vida es mucho más linda cuando busco ser feliz y buscar la felicidad en los demás".

Además, agradeció a Moria Casán por todo lo que hizo para que él esté en el programa: "Ella es una gran mujer, una mujer muy generosa y una de las mujeres más inteligentes de la Argentina. Soy un privilegiado por tener su amistad y por haber compartido escenario junto a ella, tiene una energía universal que contagia".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino