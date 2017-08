Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





José Montesano volvió a los relatos oficiales de vóley después de vencer con valentía una grave enfermedad. Fue anoche en Jujuy en el partido de Argentina vs. Chile por el Pre Mundial.





Embed Gracias a todos por tanto cariño y amor. A mi familia, amigos, médicos, compañeros, Selección Argentina y a uds. Fue un día fuerte muy feliz — JoseMontesano (@JoseMontesano) 31 de agosto de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista quien se refirió al emotivo momento que vivió anoche.

"Fue raro, fuerte. Lo esperé mucho todo este tiempo, pensé que no iba a llegar ese día. Tampoco me lo imaginaba así. Estaba nervioso, con ansiedad y felicidad fundamentalmente. Es raro de explicar, es otro tipo de nerviosismo al del primer día que transmití un partido. Ahí tenía dudas de lo profesional o laboral,

acá era lo emocional, sentimental, cómo iba a poder absolver lo que me estaba pasando... Me rompía la cabeza", comentó movilizado José.



"Recibir tanto cariño... Me parece que recibo demasiado y a veces me planteo si es real recibir tanto amor por parte de la selección, de colegas. Es raro lo que pasó ayer, fue todo muy raro hasta recibir una camiseta firmada por ellos. Cada uno se sensibiliza de una manera especial ante una enfermedad así, es fuerte. A los pibes de la selección los conozco pero ayer hubo algo que se rompió para bien y fue fuerte. Me tocó vivir una comunión muy fuerte entre ellos y lo que me pasó a mí".





Sobre la camiseta que recibió como regalo del plantel, el periodista comentó: "Camisetas sí tengo, pero así y recibirla antes del partido es muy diferente. Yo no vi nunca que a un relator de fútbol le entreguen una camiseta antes del partido. Fue una mezcla de todo, los flacos deben valorar el trabajo que hago y no es sólo eso del laburo, hay algo más. Ese plus que tal vez ve la gente los jugadores lo sienten y lo ven".





"En las entrevistas a ellos en el 90 por ciento de los casos trato de llevarlos a un clima que se pueda sentir cómodos y me parece que para eso de brindarse tanto hay que recibir mucho también. Para mí era bueno poder estar con la selección por el vínculo y este grupo de compañeros. Hugo (Conte) me contuvo, fue un día heavy para mí, todavía no caigo. Somos un grupo de amigos que nos llevamos muy bien", cerró Montesano.







