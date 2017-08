José Montesano después de vencer una dura enfermedad: "Un montón de veces pensé en bajar los brazos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





José Montesano, periodista de TyC Sports, anunció con felicidad en las redes sociales el alta médica que recibió después de luchar contra una dura enfermedad. periodista de TyC Sports, anunció con felicidad en las redes sociales el alta médica que recibió después de luchar contra una dura enfermedad.





Embed Gracias por hacerme tan feliz en la vida. Por ayudarme y ser mi mejor remedio en este día del padre. Emi, Juana y Cata los amo son lo + pic.twitter.com/uuz8pSRBQa — JoseMontesano (@JoseMontesano) 19 de junio de 2017 Embed A 7 meses del diagnóstico tengo el alta. Gracias Dios, Dres Posse, Castro y equipo. Flia, amigos,compañeros, enfermeras. Están en mi corazón — JoseMontesano (@JoseMontesano) 29 de junio de 2017 Embed Agradecimiento profundo a todos los que estuvieron, rezaron, mandaron energías y acompañaron.Son muy importantes para mi y parte de la cura — JoseMontesano (@JoseMontesano) 29 de junio de 2017





En dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com, Montesano contó cómo fue su lucha de siete meses para vencer la enfermedad.





"Estoy bien. Todavía es como que no me cayó la ficha del todo de tener el alta. Con el alta médica estoy bien pero tratando de recuperarme físicamente y psíquicamente también. Es muy fuerte la situación y muy fuerte lo que pasa con una enfermedad así", explicó el especialista en voley.





Y destacó la importante del apoyo de sus seres queridos: "Esa es la clave también. Cuando hablé con el médico hematólogo, el doctor Pose, al que le agradezco y la debo la vida,lo primero que me dijo es que necesitamos de tres cosas: un paciente que tenga ganas de revertir la situación, una enfermedad que quiera irse y un médico atento. Un montón de veces pensé en bajar los brazos. Todo el entorno te ayuda, el entorno familiar, viví cosas muy locas con gente que ni conozco, que te digan que están rezando por vos y haciendo fuerza, es como es mucho de golpe y en poco tiempo, eso es re contra fuerte. Desde compañeros del canal, gente que no conoces. Es como que estabas reencontrándote con gente que no ves hace un tiempo. Me escribieron compañeros míos del colegio primario que hacía 20 años que no hablaba".





Y aclaró que no sabe cuándo volverá al trabajo: "Todavía no estoy yendo al canal. Durante la enfermedad también sentí el apoyo del canal desde las redes hasta los que me iban a ver en la internación, desde el primero hasta el último. Eso también fue importante. También colegas que no conozco me hacían llegar sus mensajes, se acercaron y está bueno. En esta situación uno dimensiona un montón de situaciones que antes uno no le daba tanta pelota. Lo importante para una persona en esta situación es recibir tanto cariño especial. Si no lo pasas es difícil darte cuenta de eso, no tomas dimensión. Para mí eso fue importante también, darme cuenta de eso".





jose montesano 3.jpg







"No lo tengo hablado, fe reciente. El alta fue el miércoles, el médico me dijo que existía la posibilidad de un auto trasplante de médula. Pero el miércoles me dijo que me daba el alta. No estoy joya físicamente, me cagaron a palos con las quimio, eran seis días de internación con quimio permanente. Eso me cansó y me va a llevar un tiempo reacomodarme, sacar todo lo que me metieron que arrasó con lo malo y con lo bueno y me dio la posibilidad de estar vivo también", añadió.







"Pensar en tu propia muerte es jodido, nunca lo había pensado y la verdad que lo pensas. Tengo hijos, esposa, madre, hermanos y se te cruza todo eso: que si me muero esta queda sin papá, esa fue la más difícil de las muchas, tratar de cambiar esa idea en la cabeza. No es un chasquido de dedos y listo, te lleva un tiempo. Fue todo muy rápido, me dieron un diagnóstico el 29 de noviembre y el 5 de diciembre ya estaba en quimio".





Y cerró con un mensaje de la experiencia vivida: "Es una mezcla médica, de la cabeza y fundamentalmente de mucho amor y afecto. Estoy re contra agradecido, el amor que recibí desde la enfermera hasta la familia fue fundamental. Si algo hay que dejar de enseñanza es que es mucho de la cabeza y mucho de cariño de quien venga".