José María Listorti: "Fue muy raro, fuerte, incómodo pero fue una de las mejores entrevistas que me hicieron"

José María Listorti estuvo como invitado en el programa televisivo Pampita Online y una pregunta de la modelo generó un clima de profunda emoción.

"¿Lloraste alguna vez en cámara?", fue la pregunta que Pampita Ardohain le hizo a Listorti.

"Me acuerdo que cuando Denise Dumas tuvo a su nena, que yo le seguí todo el embrazo, no pude más del llanto. Y después...", dijo el conductor de "Este el show antes" de hacer un silencio.

Pero Pampita instó a Listorti a continuar: "Cuando te pasó lo que te pasó también lloré en cámara", le dijo.

"Lo vi al programa", añadió Pampita. "Me cayó como una balde de agua fría. Me acuerdo cuando me enteré, era un tema que no tenía ganas de encarar, yo había sido papá también y me afectó muchísimo", siguió Listorti.

Embed



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con José María después de ese momento más que emotivo que vieron todos en la charla con la modelo.





"Si bien fue un momento raro porque el tema que estábamos tocando no era agradable, la verdad que me sentí cómodo en la entrevista. En ese momento sentí que ella tenía ganas de decirlo porque me fue induciendo para ese lado. Repito: si bien estamos tocando un tema re delicado y yo me sentí muy incómodo, a la vez me sentí cómodo en haberlo podido expresar con ella y el abrazo. Ella fue muy cálida en la nota. Veníamos de hablar del fallecimiento de mi padre, de cómo era con los hijos, la verdad fue una nota muy linda, una de las mejores notas que me hicieron en mi vida", explicó el conductor.





"De repente me pregunta eso, si alguna vez lloré en cámara. Le dije que sí, varias veces. Me acordé de eso entonces por eso regulé al aire porque me parecía que no era oportuno. Ella me lo preguntó de nuevo, me volvió a preguntar... Yo intuyo que ella sabía que no quería decir eso. Fue un baldazo de agua fría cuando me dijo que estaba viendo el programa", añadió.