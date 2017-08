Jorgito Moliniers: "Este año me jugué a mostrar un poquito de más"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25



Jorgito Moliniers le hizo un reproche en vivo a Hugo Ávila desde la pista del "Bailando": "Él no me hace sentir sexy, se ríe de mí". le hizo un reproche en vivo adesde la pista del

Naiara Awada, PrimiciasYa.com se contactó con él quien amplió sobre su actual relación con Hugo, con quien lleva varios años en pareja. Ante esta declaración del bailarín dese contactó con él quien amplió sobre su actual relación con





"No es que él (Ávila) me hace sentir mal, simplemente que después de siete años que estamos juntos, después de ese tiempo, uno se vuelve muy familia de tu pareja. Entonces, como Hugo también entiendo el ámbito de nuestro trabajo y subir una foto sexy para la gente, no le genera conflicto y por eso me atrevo a hacerlo. Me entiende y no está en desacuerdo, por eso lo subo", comentó Moliniers.





"Después de siete años, cuando estoy con Hugo el tema de hacerme el sexy lo tomo en joda y jodemos los dos. Lo tomamos más como un chiste. Está bueno porque muestro otra parte de mí. Nosotros somos eso, en algunos de mis aspectos de mi vida soy tímido y también me he mostrado cariñoso con mi gente, y también sexy en un punto. Todos tienen su lado sexy y más caliente y por eso mostré eso, es parte de mí también", argumentó.





"Con mi pareja está todo bien y por eso este año me jugué a mostrar un poquito de más alto contenido. Es más tengo, fotos mucho más hot pero eso ya no me animo a mostrar porque me sigue gente de variadas edades pero tengo muchas fotos guardadas", cerró.