Jorge Rial: "Si el anuncio de Scioli hubiese sido en Intrusos me hubiese sentido más cómodo"

En la noche del miércoles, durante una entrevista televisiva con Jorge Rial, el ex gobernador y ex candidato presidencial Daniel Scioli dio a conocer una gran noticia. "Gisela (Berger) está embarazada y voy a ser papá a los 60 años", confesó.

En los últimos días hubo una gran polémica por una serie de chats que la modelo difundió, en los que se suponía un engaño de parte de Scioli con Sofía Clérici.

Consultado por el conductor respecto a si está separado de Gisela, él afirmó: "Cuando uno tiene un hijo y la vida te da estas cosas que te mueven, que te llegan, obviamente uno tiene que pensar fundamentalmente en eso. La diferencia de edad tiene ser para poder llevar las cosas lo mejor posible".

Además, aclaró respecto a Sofia Clérici que se trata sólo de una amiga y que las conversaciones que se hicieron públicas se malinterpretaron.

Scioli admitió que están pasando un mal momento, pero que ahora deben superar "un desafío hermoso".

Lo cierto es que una vez que finalizó el programa, PrimiciasYa.com dialogó a solas con Jorge Rial y expresó: "No esperaba esta bomba de Scioli. Creí que el anuncio venía por otro lado, yo pensé que hoy largaba su candidatura. Esa es la verdad".

Y destacó: "Nunca sospeché que podía venir por ese lado, lo reflejo en mi cara de asombro cuando él lo dice. Me tomó por sorpresa. En un momento me dije por dentro ´¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando?' No sabía si estaba haciendo Intrusos o el programa de A24. Es más, si hubiese sido en Intrusos me hubiese sentido más cómodo, porque era raro el ámbito y por eso yo encaré por el lado político. Al final dije voy a preguntar para no hacerme el boludo y más que nada para que explique".

Por último, Rial manifestó: "Hace tiempo venía hablando con la producción y se había comprometido a venir. Como periodista me trajo una primicia y está bien, no le voy a estar preguntando por qué lo hizo. A mí me llamo mucho la atención y estoy totalmente sorprendido".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Embed