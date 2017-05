Jorge Rial a Julián Serrano: "Te vas a transformar en un viejo de mier... porque sos un pendejo de mier..."

El domingo pasado, Julián Serrano escribió un polémico mensaje en Twitter y sin darse cuenta provocó mucho revuelo en la red social.

El joven habló de lo que le genera el día domingo pero se excedió en sus palabras al ser un nombre conocido y seguido por muchos niños y adolescentes.

"¿Por qué todos los domingos me dan ganas de pegarme un tiro? Posta debe ser alto cósmico porque es increíble", escribió Serrano en su cuenta oficial.

Al poco tiempo y ante los comentarios que le llegaban, el novio de Oriana Sabatini se dio cuenta que del error y borró lo plasmado.

Pero este miércoles, en Intrusos Jorge Rial habló del tema luego del testimonio del muchacho que, además, estaba mirando el programa y tuitió en contra de las declaraciones del conductor.

"La verdad me divirtió bastante, me entretuve bastante el fin de semana. El tweet lo borré para evitar que se arme polémica, pero fue peor. Cuando vi que dos o tres periodistas pusieron que se podía malinterpretar, dije 'quizá tienen razón', entonces lo borré y ahí lo subieron en todos lados", arrancó a defenderse.

"Los chicos que me siguen, me siguen porque me conocen, saben que trato de sacarles una risa. Siempre digo que nunca se rindan y sigan sus sueños. Así que no me preocupo porque sé el mensaje que doy, me pareció re divertido lo que se armó. No me siento identificado con ese tweet. Obvio que tengo una responsabilidad, pero qué se yo, sigo odiando los domingos y los chicos saben el contexto. Obviamente, hay gente que no me conoce, que piensa que todos los de internet somos medio taraditos, lo voy a regular por eso", concluyó.

Al regresar al piso, Jorge Rial se enfureció contra el joven que había publicado un nuevo tuit: "Cuando la gente mayor no entiende el sarcasmo y tenés que explicarlo con manzanas", decía el posteo.

"En tu caso, lo tendrías que explicar con helados. El helado que te clavás en la frente, el que te clavaste el domingo. La verdad, Julián, sé que nos ves como unos viejos chotos y te tengo una mala noticia: te vas a transformar en un viejo de mierda porque sos un pendejo de mierda. Y después que vengan todos a putearme, me los fumo a todos en fila", arrancó enjoadísimo el animador.

"Después quiero la lista de marcas porque no voy a comprar nada más de lo que promocione este pibe. Yo personalmente no voy a comprar nada que promocione un pibe que alimente la idea del suicidio en los pendejos...", continuó Rial.

Y siguió: "¿Sabés la cantidad de suicidios que hay, pendejo? En vez de las manzanas, agarrá los libros...".

Mirá completas las declaraciones de Jorge Rial en Intrusos en el video de esta nota!

