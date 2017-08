Jorge Rial blanqueÃ³ el romance con la nutricionista Romina Pereiro en este tuit

Lo hizo a trav茅s de un tuit que pasamos a publicar:

La vida me volvi贸 a demostrar que ten铆a una sorpresa para m铆. Que ten铆a que aparecer, m谩gicamente, @RominaPereiro para recuperar la sonrisa.

Desde hace unas semanas viene publicando frases de amor y la aparici贸n de la foto lo dice todo. Ella, en tanto, ya habl贸 en el ciclo "El tratamiento" y confirm贸 que est谩 muy bien.

"驴Si sab铆a que nos estaban fotografiando? La verdad es que fuimos a almorzar, un almuerzo tranqui. Yo nunca vi que hab铆an sacado fotos", respondi贸 ella, sin problemas. Y agreg贸: "Yo s茅 con qui茅n estaba almorzando, no soy tonta. Pero nunca esper茅 tanta repercusi贸n".

Pero la morocha baj贸 un cambio y se neg贸 a revelar fechas: "No, eso no. No voy a decir nada de eso", dispar贸.

"Me siento inc贸moda hablando de esto. Trabajo hace un mont贸n y nunca tuve que hablar de mi vida privada, no s茅 c贸mo hacerlo, c贸mo encararlo", se sincer贸. "Si bien s茅 que trabajo en los medios y que son fotos que se vieron con una persona muy p煤blica no tengo mucho para decir", remarc贸.

Embed