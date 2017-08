Jorge Corona: "Desde chico soy de Chacarita, me emocioné mucho, es un sentimiento de barrio"

El empate 1-1 de Chacarita Juniors frente a Argentinos Juniors llevó al equipo de San Martín nuevamente a Primera división después de siete años.

"Mañana es mi cumpleaños así que esto es un regalo. Barrionuevo (ex presidente de Chacarita) una vez me dijo: me costó más laburo subir a Chacarita que subir a Menem. Chacarita es un sentimiento de barrio, es un club de barrio como pocos equipos quedan", comentó el humorista.



"El sentimiento viene desde chico. Los reyes magos una vez me trajeron todo el equipo de Chacarita, me lo puse a las siete de la mañana y me paré en la esquina a jugar".





"Jugué en el club Urquiza en Primera C y ahí jugué en la cancha de Chacarita varios partidos. Muchos jugadores jugaron ahí, todos de la época mía", recordó.





Sobre el ascenso de ayer comentó: "Me emocioné mucho. La gente estaba muy emocionada también. Yo no voy a la cancha esos días claves porque si pierde dicen que sos mufa. Después te ven y dicen que sos mufa. Es una pavada eso pero ya pasó una vez que fui al hotel a hacer el show y después no ganó, nos quedamos segundos. Me sentí yo mal. Vas, pierden y dicen: ese es mufa".





"Voy a empezar a ir de vuelta a la cancha ahora que estamos en primera. A mí me regalaban plata y la camiseta de Boca y yo no aceptaba... ¡Chacarita corazón, tenemos Chacarita para rato!", cerró Corona.