Johana Francella competirá con su hermano en TV: "Imagino que ahora me verán a mí"

Johanna Francella, la hija de Guillermo, debutó en 2014 en Noche & Día, la ficción de Polka que salió en El Trece. Y ahora regresa a la pantalla chica en la nueva novela de Telefe, Golpe al corazón, que tiene como protagonistas a Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler.

"Estamos todos muy felices con este gran proyecto que tiene un elenco increíble", indicó Johana, quien atraviesa un año especial en lo laboral ya que se encuentra haciendo teatro junto Miguel Ángel, Julia Calvo, Diego Pérez, Pepe Monje en el paseo La Plaza con la obra "Justo en lo mejor de mi vida".

Guillermo no pudo evitar emocionarse cuando al ver cómo crece su hija a nivel profesional: "Él es feliz porque me ve feliz a mí antes que nada. Telefe es un canal en el que yo nací prácticamente porque mi papá trabajo casi siempre en Telefe e iba todo el tiempo a las grabaciones a estar con él, así que es muy fuerte ahora estar en la pantalla de este canal".

Si bien serán por unos minutos, Johana competirá con Nicolás Francella, quien actúa en Las Estrellas (El Trece): "Por suerte no competimos del todo, unos minutos será. Pero me imagino que al ser lo nuevo me mirarán a mí ahora al menos al principio. A los dos nos bancan por suerte bastante, tenemos la suerte los dos de estar laburando en ficciones muy importantes en este momento donde no hay muchas. Somos unos privilegiados".

Por último, Johana destacó: "Mi objetivo más que nada es seguir laburando en lo que me gusta y vivir de esto. Me gustaría más adelante trabajar con mi papá y hermano juntos, pero por ahora no hay nada pautado".

¡Mirá la videoentrevista exclusiva con Johana Francella!

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino