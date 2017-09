Joel Ledesma: "Melina no está pasando por un buen momento y no sabe dirigirse ante la vida"

"Me parece injusto que me hagas quedar como la hija de pu... que te deja sin trabajo", expresó la rubia angustiada.

Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el bailarín quien se refirió a la relación que mantiene con Lezcano.

"Fue muy triste terminar así con la buena onda que había", expresó Joel.





Y agregó: "No nos peleábamos. Ella me quiere callar, me manipulea para que no diga nada. Ella no es bailarina para tener diferencias y la relación era muy buena. No voy a volver a hablar, ya hablé con ella".





Consultado si volvería a trabajar con ella, sentenció: "Por mí no. Hoy es esto mañana sale con otra, no está pasando por buen momento y no sabe dirigirse ante la vida. Anda muy insegura y afectada por su alrededor y no lo digo yo, me lo dijo ella en una de las conversaciones".