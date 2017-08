Jimena Barón: "Que haya versiones de La Tonta habla de la llegada que tuvo la canción"

Sin embargo, muchos entendieron que Jimena le dedicó esta letra a su ex pareja, Daniel Osvaldo, con quien compartió tiempo de su vida en Europa y por quien se entregó entera al punto tal de manifestar su amor con una vida doméstica que hoy dista un poco de su realidad.

Pero aquel tema que asomó en el mundo digital de la música ya se convirtió en un verdadero hit que no solo logra muchas visualizaciones en Youtube y reproducciones en plataformas; también empezó a ser homenajeado por otros artistas. Cuando una canción se convierte en cover quiere decir que ya dejó de ser sólo de quien la compuso.

En charla con este medio, Barón contó lo que siente al escuchar distintas versiones de su primer hitazo en el mundo de la música: "Me parece increíble, me emociona, a mi me mandaron una versión de una violinista, de un chico con una armónica, ahora vi la cumbia... me parece que haya versiones habla de la llegada que tuvo la canción y me emociona mucho. Yo escribo y hago la música de mis canciones y es muy emocionante que pasen estas cosas".

En septiembre próximo se difundirá "Culo", otro tema difusión que saldrá con videoclip, y además se podrá conseguir el disco completo. Ya en noviembre, Barón pisará el escenario de La Trastienda para brindar el primer show de su material discográfico.





"Culo sale en septiembre con videoclip y el disco también sale en esa fecha. El 8 de noviembre es el primer show en La Trastienda", le contó a PrimiciasYa.com.

Por Mariano Colly @marianocolly

Sin conocerla, se percibe que la personalidad dees fuerte. Una mujer que empezó a actuar de muy chica en cine ("El Faro"), que saltó a la pantalla chica en una de las primeras ficciones de, y que después dejó el brillo de la fama para emprender un viaje de adolescente por el mundo. No parece ser precisamenteque define en el primer corte difusión de su disco que saldrá a la luz en septiembre próximo.