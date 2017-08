Jimena Barón: "Lo que no quiero repetir es la falta de respeto y que me tiren para abajo"

Jimena Barón estuvo como invitada en el programa que Pampita conduce por KZO y habló largo y tendido sobre su presente con Juan Martín del Potro y su conflictivo pasado con Daniel Osvaldo, papá de su hijo Momo.

Cuando Pampita consultó a su invitada por el rol de padre de Osvaldo, la actriz prefirió ser cauta, aunque se hizo entender muy bien. "Nada para decir, yo no hablo de él como padre...".

Luego de aquella declaración, Jimena reveló cierta frialdad de su ex y contó que era ella la que generaba el vínculo con las demás hijas de Osvaldo: "Yo, embarazada, las iba a buscar y las traía a casa...hoy me duele mucho, me muero por verlas".

Finalmente, cuando Pampita le preguntó qué cosas son las que no quiere volver a vivir en el marco de una relación, Jimena fue al hueso: "La falta de respeto y que te tiren para abajo".

Pero además de sus picantes declaraciones, Jime cantó "La Tonta"... el tema del momento!!!

Mirá!

