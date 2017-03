Jimena Barón habló de su reencuentro con Daniel Osvaldo: "Viví momentos gratos"

Jimena Barón y Daniel Osvaldo se reencontraron en el festejo de cumpleaños de su hijo Morrison y ella decidió compartir la foto "familiar" que llamó la atención de todos.





Tras las repercusiones, la actriz se refirió a su ex y bajó el tono acerca de experiencia que tuvo con el futbolista.





Barón aseguró que no vivió su relación con Osvaldo "como un error". "No me sentí así en la relación con el padre de mi hijo, sí viví momentos no gratos", indicó en Agarrate Catalina.

Luego recordó su vida Europa junto su ex pareja, y aseguró que "disfrutó muchísimo ser ama de casa allá".





"Veo momentos, videos, fotos y sé que los disfrute. Fue una gran historia de amor de película al principio, me mandé a algo desconocido", destacó.

Por último, negó tener cuestiones legales con el padre de su hijo. "No tengo ningún problema legal", completó.