Jimena Barón apuntó contra los medios y fanáticos de Maluma

Maluma enloquece a miles de mujeres y, a ese listado, se puede sumar ni más ni menos que a Jimena Barón.

Es que el joven reggaetonero subió la semana pasada una foto a su cuenta de Instagram donde se lo ve posando sin remera y mostrando su brazo tatuado con la palabra "Magia".

Barón vio la foto y no se aguantó tirarle los perros. "Magia sería conseguir tu número de WhatsApp", le escribió en los comentarios.

Lo cierto es la actriz esta sola y por eso no necesita contener sus emociones. Semanas atrás lo había hecho con el rapero canadiense Drake y ahora el mensaje fue dirigido al colombiano.

Incluso, tiempo atrás, uso al cantante para desmentir un romance: "¿Ahora me inventan un affaire nuevo? Justo ahora que lo tengo ahí a Maluma. No me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola, bebé", tuiteó.

Lo cierto es que su "amor" por Maluma despertó ciertas críticas en las redes sociales por parte de los fans del artista y algunas notas publicadas en los medios que parece que a Jimena no le gustó demasiado. En su cuenta de Twitter publicó los siguientes mensajes:

Embed Como llamará el diario La Razón a un hombre que busca conquistar a una mujer? Capo? Winner? Master? Maestro? #girlpower pic.twitter.com/WAPqtpBcdr — Jimena Baron (@baronjimena) 20 de febrero de 2017

Embed No es joda que Maluma está fuertísimo, si son joda mis comentarios. Muy loco el revuelo q se arma. Soy una chica normal como cualquier otra! — Jimena Baron (@baronjimena) 20 de febrero de 2017