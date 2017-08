¡Jey Mammon la rompió en el Chamamé tras no poder bailar por cinco veces consecutivas!

Anoche, tras tener que esperar cinco galas para bailar, Jey Mammon y su compañera se sacaron las ganas a lo grande, ya que la pareja tuvo una excelente y obtuvo 28 puntos, el puntaje más alto en lo que va del ritmo.

"No sólo es un gran humorista, sino que la remó de abajo, solito, y con talento llegó acá, a la pista, así que mi nota va por eso y por todo lo que sufriste esta semana", comentó Ángel De Brito con el voto secreto.

"Al fin lo lograron. Me encantó la coreografía, me encantó la alegría que tuvieron durante toda la puesta, cómo recorrieron la pista, lo conectada que está la pareja, no hubo cosas de más. Para mí salió espectacular", les dijo Pampita y les puso un diez.

Moria Casán, por su parte, también destacó la participación de Jey con un diez: "Bueno Jey, qué descubrimiento, qué año más maravilloso. Cómo estamos descubriendo otra persona, desde tu costado físico, desde que decidiste dejar el cigarrillo, y sé que estás feliz en esta pista, que estás disfrutando y que estás encontrando otro Jey".

Finalmente, tras su devolución, Marcelo Polino bendijo con un ocho a la pareja: Muy contento de recibirlos, porque la verdad que siempre traen alegría, siempre ponés buena onda. Por ahí la gente no ve el backstage, pero siempre estás a favor, nunca estás enojado, no sólo por la cuestión de tener que venir otro día sino que estás siempre con buena onda y eso se agradece, porque hay mucha gente que le va bien dos galas y ya se sube a una nube", concluyó el periodista.

Mirá el video!

