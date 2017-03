Jey Mammon: "Flor de la V se ganó el odio de todos"

Invitado a Los Ángeles de la Mañana, Jey Mammon fue consultado sobre su relación con Flor de la V, con quien trabajó en La Pelu y luego en Tu cara me suena.

La respuesta del humorista fue una sorpresa para algunos y "chocolate por la noticia" para otros, ya que Mammon aseguró que ni él ni nadie se bancaba a la comediante.

"Es algo tan antiguo ya. Nunca hablé de eso, ni de ella porque hay cosas que son importantes en la vida, y cosas que no. En ese momento, en La Pelu, la pasé mal, pero pasó tanto tiempo... No tengo trato con Florencia. Nunca tuve un conflicto concreto con ella", arrancó a contar.

Y agregó: "Yo no me fui enojado de La Pelu. La pasé mal en algún momento. Todos la pasamos mal, menos ella".

Luego, Jey recordó: "Después, con Flor estuvimos en Tu cara me suena. ¡Pasó tanta cosa! Ahí nadie la bancaba tampoco. Ella se ganó solita el odio de todos. Pero ya pasó...".

"Cuando uno recién arranca paga una especie de derecho de piso. Si hoy me pasa, lo que en ese momento me pasó, me sentaría acá y te lo contaría. Pero como yo recién arrancaba, me la fumé como un campeón", concluyó al respecto.

