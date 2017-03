En una nota con " Los Ángeles de la mañana ", el programa de Ángel de Brito por el Trece, la modelo negó estar en la dulce espera, aunque no fue tan tajante.





"Entreno como todos los días y como toda mi vida. No estoy embarazada, no sé de dónde sacan esas cosas, lo desmiento. No hay nada que esperar", dijo al comienzo de la nota.

Recordemos que Jésica está en pareja con Martín Insaurralde: él tiene tres hijos de su anterior relación y ella se convertiría en mamá primeriza.

Y agregó: "Estamos en búsqueda pero no hay nada todavía, cuando se lo voy a blanquear, obvio. Ni idea, para mí voy a ser la mejor mamá del mundo. Pero no sé, no me lo puedo imaginar todavía".





Al regresar al estudio, De Brito sostuvo que Cirio está esperando su primer hijo, aunque reveló que la pareja está esperando al tercer mes para confirmarlo.

A días de cumplir 32 años, Jésica Cirio se refirió a los rumores de embarazo que la rodean desde los medios audiovisuales referidos al espectáculo.