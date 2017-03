Javier Ceriani, conductor y amigo de Silvia Rodríguez: "Ella sabía que algo había salido mal"

Durante la madrugada de hoy se conoció la noticia del fallecimiento de Silvia Rodríguez, hermana de Fabián Rodríguez , quien fuera el último esposo de Nazarena Vélez





Silvia había viajado a Colombia para realizarse una cirugía estética en ese país. Javier Ceriani , periodista, conductor y amigo de Rodríguez, dialogó con PrimiciasYa.com sobre el fallecimiento.





"La causa de la muerte, por lo que sé hasta el momento, fue por una hemorragia interna después de la operación", contó Ceriani, y agregó: "Ella sabía de que algo estaba mal porque se preocupó por su hija y por la familia".





Javier contó que conoció a Silvia y entabló una amistad cuando se suicidó el hermano de ella, Fabián Rodríguez, el 25 de marzo de 2014.





"La conocí a Silvia cuando anuncié la muerte de su hermano y su pelea con Nazarena. Nos hicimos amigos. Nunca imaginé que iba a terminar dando esta noticia. Esto pasa mucho en Miami porque muchas mujeres se van a operar a Colombia o Venezuela", sostuvo.

Y aclaró: "No quiere decir nada, no es sean peor que acá, pero lo he vivivo con varias amigas que han sufrido mala praxis".