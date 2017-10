Javier Belgeri contó cómo fue su dura internación en el Hospital Borda

Acerca de por qué tomó la decisión de alojarse en el neuropsiquiátrico, expresó: "Lo de Yamila fue la gota que rebasó el vaso porque me hostigaba y humillaba, sumado a mi enfermedad que tengo, con crisis de pánico". Y agregó: "Llegué muy mal al hospital".





"Nico" desmintió a Yamila, quien había expresado que habían sido despedidos de la pensión que alquilaban antes de internarse. "Agarré las cosas y me fui al Borda. Cuando me vieron, con una crisis de llanto, pánico y angustia, me sugirieron quedarme, Y también fue voluntaria"





Belgeri contó que previo a la internación hacía tratamiento ambulatorio y que le era imposible avanzar cuando Yamila notaba que las recetas eran firmadas por una mujer. "Me hacía escenas delante de mi hija y me gritaba".





"Al principio la pasé muy mal"

"Mi ex me tenía atrapado"

El sueño intacto de volver a actuar

