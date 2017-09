PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la modelo brasileña quien contó cómo hace para lucir híper sensual.

"¡Lo peor es que no me cuido! Hice una dieta cetogénica en 2016 para estar bien para los carnavales y bajé más de 8 kilos. Vengo manteniéndome en mi peso", comentó la morocha.





"No hago gym porque no me da los tiempos, salgo a las 7 AM para llegar a las 9 a Puerto Madero, que es el horario que entro a trabajar y salgo recién a las 18. Muchas veces mi horario se entiende por reuniones laborales y termino llegando a mi casa siempre después de las 21", comentó Jaqui sobre su rutina diaria.



"Lo único que hago es jugar con mi nieto Valentino un rato antes que se duerma porque él también se levanta temprano para ir al jardín. Quizás cuando empiecen los días de calorcito me pondré las pilas para hacer algo después del trabajo".





"Tengo compañeras de trabajo que estamos organizando para empezar sí o si con un personal trainer que nos pasará a buscar por la oficina de Puerto Madero, así fortalecemos la musculatura y también aprovechamos que el personal es brasilero y terminaremos bailando porque todas quieren aprender a sambar", cerró con mucha energía.