Jacobo Winograd defendió a su hija Nazarena tras el accidente: "Es una chica ejemplar"

En la noche del jueves, Nazarena Winograd, hija del mediático Jacobo Winograd, protagonizó un accidente de tránsito en el barrio porteño de Palermo, cuando al manejar a contramano por la calle Gelly al 3500, atropelló a cuatros personas, entre quienes se encontraban tres efectivos de la Policía Federal y un civil.





La joven de 21 años conducía un auto Smart negro y rojo por la calle Cavia desde avenida Figueroa Alcorta hasta avenida del Libertador. El episodio sucedió cuando la chica llegó a Gelly, giró hacia la izquierda y tras percatarse que iba en contramano volanteó para corregir el rumbo y terminó por subirse a la vereda, atropellando a las cuatro personas.





Los tres policías resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Fernández; pero luego de llegar a ese centro de salud, uno de ellos, que tiene una fractura en un hombro, fue derivado al hospital Churruca.

PrimiciasYa pudo dialogar con Jacobo, el padre de la protagonista de esta historia, que comentó: "Ella está bien, los tipos están fuera de peligro con lesiones leves. Se abatató en una calle que se hace contramano".





"Es mayor de edad y no toma alcohol, le pusieron la pipeta y le hicieron análisis. Hay algunos que hablan boludeces e inventan. Todo impecable. El coche está destruido pero no importa porque tiene seguro contra todo riesgo. Fue una fatalidad y el seguro va a cubrir los gastos que necesiten estas personas que se llevó por delante", amplió el empresario.





Cerró: "Hubo muchos choques ahí por este tema, todos comentan lo mismo. Nazarena no fuma y no toma alcohol, es una calle complicada. Es una chica ejemplar, va a la facultad, tiene 9 de promedio... Es una excelente hija. No quiero que digan barbaridades. Ella está muy triste por esto que pasó".