Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ivana Nadal cumplió con su promesa ante la victoria de Argentina en Ecuador y se tatuó el nombre del programa "Arroban" en su pie. La selección clasificó al mundial de Rusia y la morocha cumplió su fuerte promesa. umplió con su promesa ante la victoria deeny se tatuó el nombre del programaen su pie. La selección clasificó al mundial de Rusia y la morocha cumplió su fuerte promesa.

Embed Si. Ya casi. A las 22 viene @arroban_fwtv ⚽️ Pone @fwtv.tv si queres saber qué pasó con mi promesa y la de los pibes? Un fuego de look de @honkytonk1971 por @prisaita y @jimegl_vestuario Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 5:33 PDT



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Ivana quien explicó sobre esta promesa cumplida: "Me tatué el nombre de mi programa Arroban, la promesa fue por la clasificación de Argentina al Mundial. Cuando se hacen ese tipo de promesas tan grandes y ocurren las cosas como el último partido de la selección, amerita hacerlo. Opté por tatuarme Arroban y mis compañeros obviamente no me creían".

ivana nadal 3.jpg









"Me lo tatué en el pie derecho con mi tatuador de siempre así que para mí Arroban es un programa hermoso, lo disfruto mucho porque es en el primer programa donde siento realmente que puedo ser yo. Y es real una charla de amigos sin censura, cada uno puede decir lo que quiere".





"Me siento muy cómoda en el programa, feliz. Estoy hace dos meses y medio los lunes y los jueves a las 22 horas por FWTV porque con ellos la pasamos muy bien. Estaba muy segura de hacerme el tatuaje, es algo que sé que me va a acompañar toda la vida en mi piel pero es un programa que disfruto mucho en serio", comentó feliz la morocha.



"Estaría bueno que cada vez lo vea más gente, se van a sentir identificados. Somos todos muy diferentes pero sin censura, para quienes no se animaron a verlo... ¡Aguante Arroban y aguante la selección! Vamos a ver si tengo la oportunidad de viajar a Rusia sería un placer".