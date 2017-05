Ivana Figueiras tras el romántico pedido de casamiento de su pareja: "Todavía no tenemos fecha, pero será..."

En uno de los momentos más especiales, Ivana Figueiras recibió el pedido de casamiento de Tomás Guarracino, con quien está en pareja hace dos años.

Con toda la familia reunida por el bautismo de su hija Suri, Tomás le pidió matrimonio a Ivana.

Fue la modelo quien subió a su cuenta de Instagram la propuesta que la sorprendió. En el video se ve cuando el muchacho saca la caja con el anillo y la risa nerviosa de ella.

Aunque nada de la famosa pregunta, Guarracino le entregó el anillo y prefirió evitar las palabras.

PrimiciasYa.com se comunicó con Figueiras quien emocionada contó: "Fue muy linda la propuesta y me re emocionó, pero todavía falta. Fue una gran sorpresa ahí en medio del Bautismo".

Al ser consultada si ya tienen fecha, indicó: "Por ahora estoy con mucho trabajo y no he podido pensar ni organizar nada. Todavía no tenemos fecha, pero será para fin de año o el año que viene mejor. Ahora estoy con mucho trabajo y obviamente tengo muchas ganas de casarme".

Por último, Ivana manifestó: "Hace dos años que estamos de novios y todo va bárbaro. Convivimos hace tiempo y nos llevamos muy bien. Estoy muy enamorada de Tomás".

