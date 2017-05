Ivana Figueiras aclara: "No tenemos nada que ver con la separación de Nicole y Cubero"

El martes pasado, Fabián Cubero confirmó, luego de una tormenta de rumores que lo asediaban desde octubre del año pasado, el fin del matrimonio con Nicole Neumann, con quien tuvo tres hijas: Indiana (8), Allegra (4) y Sienna (2).

La modelo, que había viajado a Europa para visitar a su padre, regresó al país en un marco de polémica, ya que varios medios se hicieron eco de la versión de que la rubia se había encontrado en el Viejo Continente con el representante de futbolistas Pablo Cosentino, a quien le atribuyeron el rol de tercero en discordia.

Lo cierto es que el escándalo continúa y, pese a que tanto la modelo y el futbolista ya hablaron con los medios, en las últimas horas se dijo que Ivana Figueiras, ex de Sebastián Ortega, sería la "entregadora" y responsable de la separación.

Según las versiones de algunos medios, Nicole le habría dicho a Ivana sobre su relación con Cosentino y le habría dado detalles de esa historia.

Figueras le habría contado a su pareja Tomás Guarracino y él habría sido el encargado de decírselo a su amigo Fabián. Y a raíz de esta confesión, Cubero arrancó la investigación y a partir de ahí descubrió todo lo que pasaba con su mujer y el marido de Daniela Urzi.

Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con Ivana Figueiras quien desmintió esta versión: "Es mentira lo que se dice. No soy amiga de Nicole y mi novio es el que es muy amigo de Fabián. No tenemos nada que ver en su separación. Es totalmente falso. Nunca me metí y no tengo nada que ver", aseguró.