Internaron a Laura Miller en su semana más difícil por la detención de su marido

El piloto automovilístico Nicolás Traut , marido de Laura Miller , fue detenido el martes acusado de hackear cuentas del municipio de 25 de mayo.





Junto a él fueron detenidas otras personas. Está acusado de robar 3.6 millones de pesos a 25 de mayo. En diciembre de 2016 la cantante pasó por el registro civil y dio el sí con Traut.





"Confío plenamente en la Justicia y seguramente todo esto sea un mal momento que pasará pronto", expresó Miller en un comunicado que compartió en Twitter.





"Sepan que no estoy involucrada judicialmente en este tema, ni imputada, ni absolutamente nada me involucra... No tenía ni tengo conocimiento de ningún tipo de cuestión delictiva", aclaró.













PrimiciasYa.com dialogó hoy con Gastón Francone, abogado del marido de Laura Miller, quien expresó con firmeza: "Estamos esperando la excacerlacion de Nicolás. En el día de hoy presentamos la notificación para ello sino se tomará el plazo de cinco días para definirlo. Está al caer la excarcelación".





"Por ahora no hay nada en concreto para esta etapa del proceso para que Nicolás esté privado de la libertad. Yo estoy al tanto de la causa, no estoy en la psicología de la gente, pero obviamente no está de fiesta o en un asado, por lo que vi está devastado".

Y volvió a ratificar que Traut recuperará la libertad en breve: "Voy a estudiar la causa con detenimiento cuando Nicolás esté en libertad pero no en eso no tengo ninguna duda. Tengo todas las garantías para que se de eso".





Laura, en tanto, se acercó este mediodía a una clínica donde quedó bajo observación debido al mal estado anímico que atraviesa por esta situación. Este medio ayer informó que la cantante se encontraba sedada y contenida por su círculo íntimo ante esta stiuación judicial que atraviesa su pareja.