Â¡Inseparables! Diego Maradona en Italia: foto familiar con Junior

Diego Maradona se encuentra de gira por Europa y por estas horas está en Italia junto a su hijo mayor, Diego Junior.

Desde que el ex futbolista decidió reconocer a su hijo italiano, no duda en mostrarse con él. Padre e hijo se han vuelto inseparables.

Junior lo acompaña en todas las giras a su papá y cabe destacar que la única mujer logró esta unión en la vida del Diez, es su actual pareja Rocío Oliva.

Recordemos que en la última semana, se filtró un duro audio de Gianinna Maradona que le envió a Diego Maradona diciéndole, entre otras cosas, que si se cruzaba con Rocío iba a "desfigurarla". Además le reclamó a su papá que no fuera a ver a su nieto, Benjamín Agüero, y trató de "mierda" a El Diez.

"Mirá, no me interesa ni seguir escuchando tu nota de voz. Fuiste el que en la televisión dijo que yo no te dejaba ver a Benjamín en ningún momento. Yo nunca prohibí que veas a Benjamín. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en televisión, lo puse en Twitter", arrancó Gianinna, enojada por el plantón de su papá al hijo que tuvo con Sergio Kun Agüero. El material que la joven le envió a su padre por WhatsApp fue difundido por Jorge Rial en Intrusos.

Luego, en la grabación Gianinna arremetió ferozmente contra Rocío: "Así que decile a la conchuda que tenés al lado, a esa pendeja de mierda, que ojalá nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decile bien, que le muestren mi Twitter porque la voy a cagar a trompadas".

Sin embargo la cosa no terminó ahí. Antes de cortar el audio la hija del ex futbolista redobló la apuesta y fue nuevamente contra su padre. "Aunque vos seas una mierda, ahora Dalma está yendo para allá porque Benjamín, aunque vos ayer lo plantaste, te quiere ir a ver. Así que Benjamín está saliendo para tu casa. Mierda".

Luego de que el programa de América hubiera pasado el audio, Gianinna salió al aire por teléfono. Dijo estar "molesta" con la difusión de la grabación porque no le gustaría que la escuchara Benjamín. (Ver nota)

Diego Maradona