Inés Palombo, de "Rebelde Way" a la pantalla grande: "Hice mi carrera ladrillo por ladrillo"

Inés Palombo es una de las artistas que vienen escalando posiciones en el ambiente artístico y el film que se estrenará esta noche (avant premiere) sirve como muestra.





La joven integra el staff de "Cantantes en guerra", la nueva comedia que protagonizan José María Listorti y Pedro Alfonso. "Estoy ansiosa de ver la película, no vimos nada, solamente el trailer. Tengo mucha expectactiva", contó Palombo a este portal.

"Hacia un tiempito que no hacía cine. Vamos a llegar a muchas familias en vacaciones de invierno. A José María no lo conocía, es un gran compañero", agregó Inés, que no hace cine desde 2013 cuando formó parte de "Cómo ganar enemigos".

"Fue un ambiente donde se respetaron mucho a los artistas. A Peter no lo conocía, pero no tengo historia con él, no tengo escenas".

"Mi pareja con José María es pícara, graciosa pero también tierna, donde sensibilizan al espectador. Estoy en las Estrellas y la Fragilidad de los cuerpos. Amo actuar y dar clases. Cada cosa tiene lo suyo. Esto es muy popular, va a llegar a muchas familias. Me gusta probar cosas nuevas", manifestó la rubia.

Cómo fue el crecimiento desde su debut con Cris Morena: "Tengo una búsqueda muy profunda, Rebelde Way fue una gran puerta, uno le agradece. Hago teatro independiente, tengo la posibilidad, pero también elijo mi camino y tomo decisiones. Quiero crecer profesionalmente y también como persona".

"Considero que vengo haciendo una carrera ladrillo por ladrillo, amo lo que hago, soy pasional. Le dedico mi vida y tengo ganas de seguir creciendo. Ojalá confíen cada vez más en uno", cerró la bella blonda.





Fotos: Maxi Casalia (@mcasalia)