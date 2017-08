Impidieron el ingreso de Jorge Lanata a Caracas y lo deportaron hacia Argentina

Autoridades de Venezuela impidieron hoy el ingreso al país del periodista argentino Jorge Lanata, quien llegó al aeropuerto internacional de Caracas con el propósito de cubrir las elecciones de constituyentes del domingo próximo junto a un equipo a cuyos miembros sí les permitieron entrar, informó la prensa venezolana.

Lanata y sus colaboradores viajaron desde Buenos Aires con escala en Panamá, a través de la línea aérea Copa, reportaron al menos tres periodistas venezolanos en sus cuentas de Twitter.

El domingo se celebrarán en Venezuela comicios para designar miembros de una asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro con el objeto de redactar una nueva carta magna. El proceso constituyente es rechazado por la oposición venezolana y por buena parte de la comunidad internacional.

"Fueron calificados como inadmisibles. Están bien, sabemos que están en una oficina a la cual no podemos llegar. Hablamos en un momento pero ahora está incomunicado", sostuvo Porretti en diálogo con TN, y agregó que quiso ingresar a la sala de migraciones donde está el periodista y no se lo permitieron

"Nos sorprendió que no podamos acercarnos, reboté en varias ocasiones. Me vine al aeropuerto muy temprano, llegué hasta muy cerca pero no logré verlo personalmente", agregó.

Porretti confirmó que Lanata está ahora en tránsito para abordar de nuevo el avión de Copa, vía Panamá, para volver a la Argentina. "Llega mañana 7 a Ezeiza", informó.

Embed