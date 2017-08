Impactante revelación: "Tuve contacto con seres extraterrestres"

No es ciencia ficción ni tampoco una broma. En una entrevista que brindó para un grupo de investigaciones paranormales, el actor y modelo Sebastián Pelegrinelli, habló entre otras cosas sobre su encuentro con seres de otro planeta.

PrimiciasYa.com pudo obtener la confirmación al testimonio del joven de 25 años, ex participante de Combate, quién llamativamente hace poco tiempo sacó a la luz un video donde había captado espíritus.

Ante la pregunta de rigor sobre este tema, él respondió: "Si, tuve contacto directo con extraterrestres. Él último del que tengo noción fue hace 2 años aproximadamente. Hace 6 años que vengo teniendo contacto con otro tipo de seres y a lo largo de mi vida me han pasado cosas que muchos no creerán. No tengo miedo al qué dirán, yo solo aporto lo que vivo día a día. Si digo que fui abducido, más de uno lo tomaría en chiste y no me sorprendería... Tengo todo anotado, hasta lo que sentí en ese momento".

Sebastián nos detalla cómo empezó a manifestarse todo esto en su vida: "A los 3 años agarraba material sobre fenómenos paranormales. Recuerdo que le decía a mis familiares que yo me dedicaría a eso, y tan errado no estaba, porque si bien no es mi trabajo, es algo que me acompaña diariamente. Son varios los factores que me persiguen constantemente. Con los años fui alimentado esto, no solamente por interés propio, sino había algo externo que siempre me llevó a seguir investigando".

Un dato que no podemos dejar pasar, es que hace unos años cuando empezó su carrera, Sebastián actuó para History Channel en "Contacto Extraterrestre", lo que fue en ese momento su primer trabajo para TV. Él mismo recuerda esa experiencia como una causalidad más que casualidad.

"Hay personas obviamente que no van a creer pero comparto mis experiencias para la minoría, aquellos que se preguntan sobre la vida misma y los que no aceptan todo lo que nos inculcan. No tengo miedo a lo que diga la gente, porque en algún momento sentirán en carne propia que allá afuera hay cosas que muchos desconocen. Aprendí algunas cuestiones de la vida a través de esos otros seres, y no solo extraterrestres, hay muchos más seres no humanos". Explica el futuro papá, ya que en dos meses podrá contarle todo esto a su hijo Ulises Goku.

Para cerrar, nos da una advertencia que puede resultar aterradora: "Ellos están al tanto de todo, no van a dejar que nosotros hagamos lo que queramos. Algunos son buenos y otros no. Están entre nosotros, hay muchas especies de extraterrestres, por decirlo de alguna forma. Explicar esto me llevaría un rato largo. Ya están en el planeta hace tiempo, hay que mirar mejor alrededor nuestro, más que nada al interior del Planeta".