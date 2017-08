Iliana Calabró: "Fue como verlo de vuelta a mi papá, él valoraba la entrega de Freddy"

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Iliana Calabró quien comentó la emoción que le generó la caracterización de Freddy.

"Fue súper emocionante, fue una sensación rara. Agradecida a Freddy que se haya acordado, siempre lo tiene presente. Un amigo que papá en vida le mandó una carta de admiración para la manera en que encaraba el trabajo Freddy con tanto ahínco, entusiasmo y responsabilidad. Mi papá era muy minucioso y veía todas esa capacidad y aptitudes en Freddy y le hizo llegar una carta. Valoraba su entrega en el trabajo en el cual se veía reflejado. Yo trabajé con él en la Peluquería", comentó Iliana.





"Fue como vivenciarlo nuevamente. Viéndolo bailar con la camisa me retrajo a una de las obras donde aparecía mi papá, hacia su majestuoso y después me sumaba al coro en la segunda mitad. Fue en Mar del Plata con Calabró más Calabró. Fue como una sensación de escalofríos y verlo de vuelta. Me acuerdo y me emociona. Me quedó esa imagen, era lo mismo, era tenerlo ahí. Son esas cosas que no se olvidan jamás. Fue maravillosa la caracterización", agregó emocionada.





"Coca también estaba contenta. Agradecida por estos momentos. Él lo que más quería era que se lo recuerde, que las nuevas generaciones sepan de ese humor que ahora parece por momentos que queda en desuso. Se había encarnado Freddy en el personaje con tanto esmero. Tener encarnado el personaje es mucho trabajo, son tips que nosotros los que formamos parte del medio nos damos cuenta, eso lo hizo superlativo", cerró la actriz.