Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





El jueves 1 de junio, Iliana Calabró cumplió 51 años y vivió un día muy especial, rodeada de su familia, íntimos amigos y compañeros de elenco de "Abracadabra", la obra que protagoniza.





PrimiciasYa habló con ella y nos contó det5lles de lo que fue un día muy emocionante: "Empecé a todo festejo, me despertó Antonello con uno de mis hijos y con una bandeja que me mandaban las fans, flores de él y regalos de mis chicos. Cuando salí de casa me estaban esperando abajo con un pasacalle y con una torta".





Embed Asi arranqué este nuevo año entre flores dulzuras y hermosos mensaje rodeada de amor ❤️ gracias Dios! Una publicación compartida de Iliana Calabro (@iliana_calabro) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 11:01 PDT





"En el bar de enfrente, me pasaron un corto y me dijeron que prepare los pañuelos. Me la pasé llorando con eso. Después vino mamá, hicimos tiramisú y lo llevamos a la noche a una cena familiar", amplió la actriz.





Y completó sobre esta fecha especial: "Vino un primo que vive en China y por un viaje laboral estaba acá. Vi a todos mis amigos y familiares. Cuando terminó, salimos para General Pico. Hasta la trasnoche estuvimos divirtiéndonos con Freddy animando la fiesta, con Pedro y cerrando con los 'Abracadabra'".