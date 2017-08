Ignacio Huang, actor de "Un cuento chino": "Estoy triste, me expusieron en algo absurdo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ignacio Huang, actor que participó en la película "Un cuento chino" protagonizada por Ricardo Darín en 2011, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y desmintió estar involucrado en un hecho policial por venta de perfumes truchos en el Barrio Chino porteño, información que circuló en varios portales en las últimas horas. , actor que participó en la películaprotagonizada poren 2011, dialogó en exclusiva cony desmintió estar involucrado en un hecho policial por venta de perfumes truchos en elporteño, información que circuló en varios portales en las últimas horas.





"No tiene nada que ver conmigo esa información. Estaba cenando en Palermo y me llamaron familiares diciéndome que había salido eso en los medios, que soy un delincuente y que estaba preso. Hubo una operación en el Barrio Chino con tres ciudadanos presos y algún periodista no sé cómo dijo que uno de esos presos era yo. Yo no tengo negocio en el Barrio Chino, no vendo perfumes y no voy ahí. Yo me dedico al cine y al teatro, soy actor", expresó en exclusiva Huang.



"Me expusieron en algo completamente absurdo. La información la empezaron a copiar en distintas páginas y en todo Internet. Están diciendo que soy un delincuente y estoy preso. No estoy preso y digo que se equivocaron. Me duele mucho por que no me llamaron para verificar si es cierto o no".





Y fundamentó: "Me están difamando y me están creando una agresión con la gente en las redes sociales o en la calle que piensan que yo soy un delincuente. Los portales no sacan las notas equivocadas y la gente sigue pensando que soy delincuente. Necesito aclarar y pedir que estas páginas corrijan su error, me están haciendo daño como persona".





"Más que enojado es impotencia lo que siento. Estoy triste por lo que está pasando. El medio de comunicación tiene mucho poder y hay que usarlo con responsabilidad. Hay 22 sitios que están con esta noticia falsa, pido que por favor borren mi nombre de ahí. No quiero recibir agresiones gratuitas en la calle o en Twitter por este tema. Es un daño moral, psíquico o físico a mi persona. Que por favor borren mi nombre o simplemente saquen la nota equivocada. No pongan mi foto porque yo no participé de eso, no tengo nada que ver. Hay una foto de un hombre apresado de espalda y diciendo que era yo, no lo soy. Es como muy absurdo lo que pasa", cerró el actor.