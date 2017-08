Huevo Müller: "Yanina Latorre es una chusma, le pagan para bastardear a la gente"

Alejandro Müller, el actor que forma parte del "Bailando 2017" junto a su pareja, Roxana Cravero. Yanina Latorre no se caracteriza por ser una panelista muy benévola con los famosos y en esta oportunidad, la ligóel actor que forma parte deljunto a su pareja,





Diego Latorre criticó el aspecto físico de Huevo, le dijo "feo" y el artista estalló. PrimiciasYa habló con él y fue muy duro con la integrante de "Los Ángeles de la mañana". La esposa decriticó el aspecto físico de, le dijo "" y el artista estalló.habló con él y fue muy duro con la integrante de





Antes que nada, aclaró unos dichos suyos en una entrevista radial: "Hice un comentario que quiero aclarar: dije que me hacía acordar a unas señoras que se sentaban en la puerta de la casa y estaban criticando lo que hacía todo el mundo. Le decíamos 'las viejas chusmas'. Pusieron en todos lados que le dije eso. Y no. Nunca le diría a una mujer vieja. Dije que era el estilo de lo que nosotros le decíamos a esas mujeres que estaban al divino botón hablando de los demás. Le dije chusma, pero no vieja".





Luego siguió: "No la escuché, pero me enteré que había hablado de nosotros, sobre mi aspecto físico, que era feo... Sé que hay algo de juego de ella, se hace la mala y habla mal de todo el mundo".





Müller completó: "Se lo expliqué ayer... Le gusta chusmetear, le pagan para eso y está bien. No me molesta lo que dijo de mí, me molestan otras cosas como que hable mal de mi mujer. Ella salió a defenderme, pero me tiene sin cuidado. Es su papel y su juego, hablar y bastardear a todo el mundo. Le gusta eso y está bien. No sé por qué se metió con nosotros, habría que preguntárselo. Tiene un poco de juego y un poco de verdad, es muy difuso el límite, muy finito. Yo no conozco el juego, capaz digo algo y queda fuera de contexto".