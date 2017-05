Horacio Pagani: "No fue un civil, sino que legalizamos el casamiento de Las Vegas"

Almagro se llevó a cabo la ceremonia que formaliza el casamiento por civil de Horacio Pagani y Cecilia di Carlo, su pareja desde hace 12 años. El jueves por la tarde en un restaurant dese llevó a cabo la ceremonia que formaliza el casamiento por civil de, su pareja desde hace 12 años.





PrimiciasYa dialogó con el periodista deportivo sobre este emotivo momento en su vida: "Ayer fue un brindis que hicimos, le dije al dueño que ponga algo para 35 o 40 personas. Vino un cura rockero que fue a bendecirnos, que lo conocí el día anterior porque me lo presentó un amigo".





Agregó: "Salió una ceremonia linda, bárbara, yo en realidad no hice civil sino que validé el matrimonio de Las Vegas, de hace dos años. Lo que hicimos fue legalizar eso".

"El padre César bendijo los anillos y después comimos, tomamos. Había de todo. Estuvo mi hermana, primos, mis hijos, mis nietos y muchos amigos".

Horacio se casó por quinta vez, pero Di Carlo no: "Ella es la primera vez que se casa, me emocioné un poquito en el momento que dijimos unas palabras de cada uno en relación al otro. Me quedé muy contento, fue algo que salió improvisada y fue una gran ceremonia".





"Con Cecilia es una cosa de hace mucho tiempo, la quería enganchar hace bastante. Me casé por primera vez a los 25 años y mi novia tenía 21".

Para cerrar, Horacio contó sobre la etapa de seducción: "La veía en los años 80' en Fechoría cuando íbamos a comer. Siempre la tuve como un desafío. Nos vamos el lunes a Europa, vamos a estar tres semanas en Madrid, Barcelona, París, Marbella y Londres".





