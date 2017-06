Hernán Piquín habló del choque en la Panamericana: "No fue ningún escándalo ni hubo heridos"

Hernán Piquín dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró cómo fue el choque que protagonizó en la autopista Panamericana.





"Ayer tipo dos de la tarde iba para el ensayo del Bailando. Estaba por subir a Panamericana, en Pilar, y un tipo me pasa por el lado izquierdo y se me metió adelante. Yo tuve que esquivar para que él pueda entrar a la autopista. Atrás mio venían dos o tres autos, empezaron a tocarle y bocina y yo obviamente también", comentó el bailarín. comentó el bailarín.





"El tipo me hace una seña desde adentro del auto, le volví a tocar bocina y el tipo frenó. Después volvió a arrancar, frenó otra vez y así lo hizo tres o cuatro veces. La última vez yo arranqué y choqué porque había frenado cerca de él", añadió el artista.



"Eso fue. Estábamos parados. No fue ningún escándalo ni hubo heridos. Después obviamente le dije que podía haber ocasionado un accidente con lo que hizo. Le pedí los datos del seguro y me dijo: no te voy a dar una mierda, vos sos el pelot... que me chocaste. Le saqué una foto al señor y a la patente del auto. Él se subió al auto y se fue y yo también".





Y pidió colaboración de quienes presenciaron el hecho: "Hay testigos que vieron cómo fue todo y me encantaría que se comuniquen conmigo por Facebook o Twitter para que el seguro se haga cargo. El que tuvo la culpa fue el señor este que frenaba y aceleraba".