"Llamé a un montón de bailarines y artistas. Algunos estaban muy contentos y me decían que sí pero me decían que no podían por el tema de las funciones y ensayos de las obras o giras. Entonces con los chicos del equipo llamamos a la producción y nos dijeron que no nos hagamos problemas y que ellos iban a buscar", comentó Piquín.





"Nos llamaron al otro día y nos dieron tres nombres: Eleonora Casano, Magui Bravi y Florencia Marcasoli. Eleonora estaba dando cursos, de Magui Bravi dije que no quería bailar y después dijeron que lo hagamos con Marcasoli", añadió.





"El tema de Magui Bravi fue que cuando hice el segundo Bailando con Noelia Pompa, ella había ganado el reality Soñando por bailar y su sueño era bailar conmigo. Hicimos unas cosas antes de entrar al Bailando y hasta ahí todo bien. Después que entramos al Bailando, no sé qué le pasó conmigo, y empezó de un día para el otro. Nunca me lo dijo pero empezó a bardearme y ningunearme".





"Se sentaba en el programa de Ángel de Brito y me decían de todo. No le di mucha trascendencia pero uno cuando baile quiere hacerlo con alguien cómodo. Y obviamente uno tiene la decisión: me dieron tres personas para hacerlo y elegí una. Yo no tengo ningún problema con Magui pero no quiero compartir ese momento. Me parece todo una historia de la nada, no hay más nada que decir", cerró el bailarín.





