Hernán Piquín confirmó que bajó a Magui Bravi del Bailando

El Cuarteto en trío con invitado famoso está haciendo estragos en el Bailando. Este lunes, se confirmó la baja de Sofía Zámolo quien, al parecer, no quiso enfrentarse con el jurado en el caso de tener que realizar su performance con el binomio liderado por Marina Lezcano.

Por la noche, durante el programa, Hernán Piquín habló de las dificultades para encontrar un compañero y reconoció que desechó a Magui Bravi luego de que la bailarina le fuera recomendada por la producción del certamen para que se le uniera en el Cuarteto en trío.

"En el Bailando que compartimos, me bardeaba. Yo no quiero bailar con ella, sus fans me rayaron el auto", dijo sobre Magui.

Luego, confesó que no le gusta el perfil mediático de Flor Marcasoli, quien será finalmente su invitada para el próximo ritmo.

