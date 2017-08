¿Hay amor? Fabián Doman: "Úrsula me parece una de las mujeres más lindas de la Argentina"

En los últimos días, se dijo que Fabián Doman estaría viviendo un apasionado romance con una compañera de trabajo, la periodista Úrsula Vargues. Los rumores surgieron debido a la buena relación que mantienen al aire y a la salida que hicieron juntos durante el último fin de semana.

Desde que Doman se separó en 2013 de Evelyn von Brocke se lo vinculó con varias figuras de la farándula, aunque los noviazgos oficializados fueron con la empresaria Carolina Nuin y luego con Macarena Rawson Paz, de quien se separó hace dos meses.

Consultado por PrimiciasYa.com el conductor de "Nosotros a la mañana" (El Trece) habló sobre la relación que forjó con su compañera de trabajo y dijo: "Estoy sorprendido por la repercusión que tuvo, jamás me imagine que una foto inocente en la puerta de un teatro, que yo ni subí a mis redes, pueda generar tanto. Úrsula me parece una de las mujeres más lindas de la Argentina, pero yo estoy solo y muy contento de estar solo. No estoy saliendo con nadie y no estoy pensando en nadie. Estoy muy bien así".

Y agregó: "Tampoco estoy enamorado de alguien ni estoy enamorado de la soledad. No creo en eso que dicen que 'estoy bien solo o tengo que estar acompañado'... Si surge algo, bienvenido sea. Estoy muy tranquilo como estoy ahora".

¿Algún touch and go en este tiempo? "Soy un Monje Benedictino. Me porto bien".