No era nada grave pero de todas maneras causó preocupación entre sus seguidores cuando Tamara Alves subió una foto a su cuenta de Instagram minutos antes de ingresar al quirófano.

La modelo y conductora, mujer del futbolista Patricio Toranzo, fue sometida con éxito a una intervención quirúrgica.

En diálogo con PrimiciasYa.com, contó que le sucedía: "Hace tres años vengo con un seguimiento por un nódulo en la mama izquierda y finalmente me lo pude saca. Además aprovechó y hago cambio de prótesis y me saca una hernia del ombligo".

Para llevar alivió a sus seguidores, aclaró: "No es nada complicado. El nódulo durante años era dudoso. Me hicieron biopsia por punción y ese fue el momento más complicado que por suerte salió benigno y ahora que ya no creció me pidieron de sacarlo".

Por último, señaló: "Me operaron hoy y salgo hoy mismo. Estaré unas horas en la clínica y luego de regreso a casa. Gracias a todos por la preocupación".

Tamara está casada con el jugador de Huracán, Patricio Toranzo, y tienen una hija que se llama Giuliana, fruto de ese amor que empezó hace seis años y medio. Hace unas semanas declaró que por ahora no piensa en agrandar la familia.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino