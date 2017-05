Habló una amiga de Centurión: "Melisa me agarró a trompadas en un boliche, la violenta es ella"

Después de que se conociera la denuncia de Melisa Tozzi contra Ricardo Centurión por violencia de género, la ex del futbolista de Boca visitó este miércoles el estudio de Intrusos y detalló las supuestas agresiones que dijo haber sufrido por parte del futbolista.

En este marco, Daniela Mobilia, amiga de Centurión, dialogó con este portal y desmintió categóricamente las imputaciones de Tozzi contra el jugador.

"Es una vergüenza todo lo que está contando. Es todo mentira. Yo soy amiga de Ricky. Es un pibe de diez y cero violento. Yo conocí a su novia anterior y la trataba excelente", arrancó a contar Daniela.

Luego, con una anécdota personal, reveló el carácter en extremo violento que tendría Tozzi: "Esta chica lo quiere ensuciar porque tiene un gran resentimiento en su contra. Yo trabajaba en el boliche enigma de Quilmes y hace tres semanas me agarró a trompadas en el medio del boliche. Los patovicas me tuvieron que sacar. Las amigas me dijeron que me iba a desfigurar. Ella pensaba que to tenía algo con Ricky (Centurión).

"Y cuando ese día una amiga mía me quiso defender le pagaron a ella dos trompadas en a boca. Esta chica es una enferma mentirosa y resentida. La violenta es ella y lo quiere ensuciar a este chico que no tiene nada que ver ni la busca y ni nunca más apareció en el boliche. No pude ir más a trabajar. La dueña me dijo que fuera que ya a habían sacado por violenta.", continuó.

"La violenta es ella y lo quiere ensuciar a este chico que no tiene nada que ver ni la busca y ni nunca más apareció en el boliche. Pero nunca Ricky Centurión fue al boliche a buscarla. Esta chica lo quiere arruinar. Esta chica está loca", concluyó Daniela Mobilia.